ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщается в ее твиттере.

🚨 BREAKING 🚨



"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

Ранее ВОЗ заявила, что смертность от коронавируса превысила статистику по числу летальных исходов от гриппа.

«Смертность от коронавируса по всему миру составляет около 3,4%. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает менее 1% зараженных», — сказали в организации. Среди других отличий COVID-19 от гриппа в ВОЗ назвали более тяжелые осложнения, так как у людей еще не успел выработаться иммунитет к коронавирусу.

Согласно последним данным, общее число заболевших COVID-19 в мире составляет более 121 тысячи человек, его жертвами стали более четырех тысяч человек. При этом медикам удалось вылечить более 65 тысяч пациентов с коронавирусом.