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Заражено — 114380, смертей — 4019. Бот «Новой» считает инфицированных китайским вирусом

ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса

Общество

 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщается в ее твиттере. 

Ранее ВОЗ заявила, что смертность от коронавируса превысила статистику по числу летальных исходов от гриппа.

«Смертность от коронавируса по всему миру составляет около 3,4%. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает менее 1% зараженных», — сказали в организации. Среди других отличий COVID-19 от гриппа в ВОЗ назвали более тяжелые осложнения, так как у людей еще не успел выработаться иммунитет к коронавирусу. 

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Согласно последним данным, общее число заболевших COVID-19 в мире составляет более 121 тысячи человек, его жертвами стали более четырех тысяч человек. При этом медикам удалось вылечить более 65 тысяч пациентов с коронавирусом. 

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Теги:
nt, коронавирус

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