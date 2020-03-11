Продюсер Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы за сексуальное насилие

Суд штата Нью-Йорк приговорил продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Его признали виновным в сексуальном насилии, сообщает Reuters.

BREAKING: Harvey Weinstein sentenced to 23 years in prison in landmark #MeToo case. https://t.co/7BlybdCWUs pic.twitter.com/wwYPw2gQZ6 — NBC News (@NBCNews) March 11, 2020

Присяжные признали его виновным по двум пунктам обвинения — изнасилование в 2013 году и принуждение к оральному сексу в 2006 году. Еще по трем случаем его вину признали недоказанной. Обвинение требовало для него максимальной меры наказания — 29 лет тюрьмы.

На оглашение приговора 67-летнего продюсера привезли в инвалидном кресле. Адвокаты Вайнштейна указывали, что из-за состояния здоровья их подзащитного даже минимальный срок в пять лет может стать для него «пожизненным».

«Я беспокоюсь за нашу страну, столкнувшуюся сегодня с кризисом, который начался из-за меня. Я стал первым, и теперь множество мужчин обвинили в насилии. […] Это не похоже на атмосферу Соединенных Штатов», — заявил в ходе заседания Вайнштейн.

Скандал вокруг Вайнштейна разразился летом 2017 года, когда несколько голливудских актрис заявили, что продюсер на протяжении нескольких лет заставлял их вступать с ним в половую связь. На его действия пожаловались около 80 женщин, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Ума Турман. После этого в стране началась общественная кампания против сексуальных домогательств, а в неподобающем поведении обвинили актеров Дастина Хоффмана, Моргана Фримена, комика Луи Си Кея и других.