«Аэрофлот» приостанавливает рейсы в некоторые города Италии, Испании, Франции и Германии

Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает рейсы в ряд городов Италии, Испании, Франции и Германии из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.

Ограничение будет действовать до 30 апреля. Приостанавливаются рейсы в Испанию (Аликанте, Валенсия, Малага, Тенерифе и Пальма-де-Майорка), Италию (Милан, Венеция, Неаполь, Верона, Болонья), Францию (Марсель, Лион и Ницца) и Германию (Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт).

Авиакомпания «Россия», в свою очередь, прекратит полеты из Санкт-Петербурга в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург.

Ранее «Аэрофлот» предложил пассажирам бесплатно сдать билеты в Израиль и еще несколько стран Европы из-за ситуации с коронавирусом. С 12 марта авиакомания сокращает в 2,5 раза число рейсов в израильские города. Также российские перевозчики отменяют рейсы в Италию, которая стала лидером по смертности от коронавируса.