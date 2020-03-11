Мэрия Москвы отказалась согласовывать акцию в поддержку политзаключенных в центре столицы

Столичные власти запретили проводить в центре города акцию против политических репрессий «Мы все в сети». Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщили организаторы митинга, запланированного на 14 марта.

В качестве альтернативы мэрия предложила протестующим провести акцию в Люблино. «Очевидно, что власти стремятся отослать протестующих с глаз подальше», — уверены организаторы.

В ходе акции активисты хотели выразить свой протест против принятых Госдумой поправок к Конституции, которые, по их мнению, «не оставляют шансов на демократическую смену власти в ближайшем будущем и прекращение пыток и репрессий».

Также протестующие планировали выразить свою солидарность с гражданами, находящимися за решеткой по политическим мотивам, и потребовать их немедленного освобождения.

«Сочувствие к обвиняемому по террористической статье может быть расценено как оправдание терроризма, а попытка остановить жестокое избиение демонстрантов становилась фабулой уголовного дела уже не один раз. Мы не можем оставаться дома, потому что завтра наши дети захотят свободно говорить, что они думают. И они пойдут на улицы под дубинки ОМОНа и угрозой огромных сроков», — считают активисты, которые после отказа объявили о пикетной очереди у здания ФСБ.

Изначально организаторы планировали провести митинг у здания ФСБ на Лубянке, а в качестве запасного варианта предложили площадку неподалеку от станции метро «Улица 1905 года» и сквер у памятника Суворову. Все эти варианты московские власти отклонили.