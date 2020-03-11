В Архангельске журналиста Вареника оштрафовали за материал о местном жителе, обвиненном в экстремизме

Суд оштрафовал журналиста архангельского издания 29.ru Ярослава Вареника на 10 тысяч рублей за экстремизм из-за журналистской публикации. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Административное производство против Вареника открыли в октябре после выхода его публикации о судьбе Арсения Куроптева, осужденного за репост, унижающий мусульман. Правоохранителей насторожило то, что журналист в своем материале процитировал пост Куроптева «ВКонтакте». Сам герой публикации утверждал, что автором поста не является, а аккаунт ему не принадлежит, преследование же называл местью за протестную активность на Шиесе.

В протоколе, составленном на Вареника, фигурирует заключение «специалиста лаборатории лингвистического маркетинга» Натальи Хохловой, которая усмотрела в его корреспонденции признаки возбуждения ненависти «русских» к «мусульманам». Допросить Хохлову публично суд отказался, несмотря на ряд странностей в исследовании, на которые обратила внимание защита.

Вареник с вердиктом суда не согласен и считает его формой давления. В октябре, одновременно с возбуждением «экстремистского» дела, его пытались осудить за оскорбление чувств верующих, в его квартире прошел обыск, а счета были заблокированы по «делу ФБК».

Сайт 29.ru, который входит в «Сеть городских порталов» (Hearst Shkulev Media), является одним из самых популярных в области, критически высказывается о деятельности чиновников, освещает конфликт в Шиесе, акции протеста и суды над активистами.