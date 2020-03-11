Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию

Члены Совета Федерации одобрили поправки в Конституцию России. Об этом говорится на официальном сайте верхней палаты российского парламента.

За документ проголосовали 160 сенаторов, один высказался против, еще трое воздержались. По данным источников Интерфакса, против проголосовал сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, а воздержались Людмила Нарусова, Василий Иконнников и Валерий Усатюк.

Теперь закон должен подписать президент Владимир Путин, а после этого документ должны одобрить две трети региональных парламентов, его уже отправили субъектам федерации.

Утром Госдума в третьем окончательном чтении приняла поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным и специально созданной комиссией по внесению изменений в Основной закон страны.

Парламентарии проголосовали за добавление в Конституцию определения брака как союза мужчины и женщины, одобрили пункты о недопустимости призывов к отчуждению частей территории России и о государствообразующем статусе русского народа.

Кроме того, депутаты поддержали идею Валентины Терешковой об обнулении предыдущих президентских сроков, что позволит Владимиру Путину снова стать кандидатом в 2024 году. Всенародное голосование по поправкам в Основной закон страны пройдет 22 апреля.