После первого случая заражения коронавирусом Украина закрыла школы и отменила массовые мероприятия

Правительство Украины приняло решение приостановить работу школ и детских садов по всей стране в связи с распространением коронавируса. Об этом в своем фейсбуке сообщила депутат Верховной Рады Виктория Сюмар.

С 12 марта в стране также закроются вузы, школы искусств и спортивные секции. Учащихся планируют перевести на дистанционное обучение. Власти также запретили проведение массовых мероприятий численностью более 200 человек.

По словам Сюмар, на три недели прекратится авиасообщение со странами, где наиболее распространен COVID-19. Кроме того, власти страны закроют около 170 приграничных пунктов пропуска. Карантинные меры будут действовать до 3 апреля.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о закрытии в Киеве развлекательных центров в торговых комплексах. На данный момент на Украине зафиксирован один случай заболевания ранее неизвестной болезнью: коронавирус нашли у вернувшегося из Италии жителя города Черновцы. Он находится в больнице, его жену также госпитализировали.