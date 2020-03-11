ТАСС: В Подмосковье при взрыве в военной части пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате взрыва в военной части в подмосковных Луховицах. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, инцидент произошел в гараже, пожара не последовало. Пострадали трое срочников и один военнослужащий-контрактник.

Сейчас врачи оказывают помощь раненым, по данным агентства, их жизням ничего не угрожает. Причины взрыва пока что неизвестны. По данным издания «Луховицкие вести», ЧП произошло в военной части №98532, предположительно взорвался газовый баллон.