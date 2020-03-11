«Победа» решила приостановить рейсы в Израиль из-за коронавируса

Авиакомпания «Победа» из-за распространения коронавируса приостановит рейсы в Израиль в период с 12 марта по 12 мая. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

«Мы знаем, что в Эйлате остались наши клиенты, поэтому 12 и 14 марта «Победа» полетит в Эйлат на пустых самолетах, чтобы выполнить обратные рейсы и вернуть наших клиентов домой», — уточнил гендиректор компании Андрей Калмыков. По его словам, всем клиентам отмененных рейсов вернут деньги в полном объеме.

Ранее «Аэрофлот» предложил пассажирам бесплатно сдать билеты в Израиль и еще несколько стран Европы. С 12 марта авиакомания сокращает в 2,5 раза число рейсов в израильские города. Об отмене некоторых рейсов в Тель-Авив, Эйлат и обратно накануне и объявили «Уральские авиалинии».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 марта заявил, что власти страны вводят двухнедельный карантин для всех въезжающих. Иностранцев же пустят в страну только при условии, что у них есть возможность организовать двухнедельную самоизоляцию. В Израиле, по последним данным, зарегистрировано 75 случаев заболевания.

Также российские перевозчики отменяют рейсы в Италию, которая стала лидером по смертности от коронавируса. Utair приостановил полеты в Милан до конца мая, а «Победа» не будет возить пассажиров в страну до 31 марта. Авиасообщение с Италией прекратили также Испания, Румыния и еще ряд крупных европейских перевозчиков.