Пуск ракеты «Протон-М» перенесли из-за дефектных деталей

Первый в 2020 году пуск ракеты «Протон-М» перенесли с конца марта еще на два месяца, сообщил гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Алексей Варочко. По информации «Ведомостей», такое решение принято из-за обнаруженных проблем с болтами.

Варочко накануне рассказал о «некачественных комплектующих изделиях» на ракете, которую планировали запустить с Байконура со спутниками «Экспресс». Источники «Ведомостей» утверждают, что проблемы с болтами нашли также на «Протоне», предназначенном для запуска научной миссии ExoMars-2020 к Марсу в июле. Специалисты выяснили, что болты были перекалены, и это отразилось на их прочности.

На замену комплектующих потребуется около 45 дней, поэтому пуск ракеты с аппаратом к Марсу должен пройти по графику. «Роскосмос» создал комиссию для установления ответственных за нарушения, а сотрудникам, которые нашли дефекты, пообещали поощрения.

Издание отмечает, что ГКНПЦ не первый год сталкивается с проблемами контроля качества. Так, запуск «Протона» с космической обсерваторией «Спектр-РГ» состоялся в июле прошлого года только после нескольких переносов — из-за проблем с батареей и трубопроводом.

По информации источников, в прошлом году «Роскосмос» решил потратить до 2022 года более 450 миллионов рублей на инспекции и многоступенчатые проверки поставляемых материалов. Кроме того, в июле стало известно, что ГКНПЦ выделяют еще 44 миллиона рублей господдержки при общей задолженности в 84 миллиарда — на оплату задолженности и платежей поставщикам, а также на оплату начисленных банковских процентов.