Президент Афганистана подписал указ об освобождении 1,5 тысячи талибов в рамках соглашения с США

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ об освобождении 1,5 тысячи членов запрещенного в России движения «Талибан». Это произошло в рамках соглашения с руководством движения и США, сообщает Reuters.

Первые заключенные выйдут на свободу уже через четыре дня. Указ предполагает, что все освобожденные талибы должны будут подписать документ, в котором они обязуются не возвращаться «на поле боя».

Всего процесс освобождения должен занять 15 дней — ежедневно из тюрем будет выходить по сто человек. Параллельно правительство Афганистана намерено продолжить переговоры с талибами и, если они будут продвигаться вперед, власти страны будут дополнительно освобождать еще по 500 заключенных, пока их общее число не достигнет 5 тысяч человек.

Освобождение талибов является одним из условий соглашения, подписанного в конце февраля руководством движения, афганскими властями и США. Оно направлено на прекращение 18-летней войны в Афганистане. Накануне Пентагон заявил о сокращении американского военного контингента на территории страны до 8600 человек. В долгосрочной перспективе документ предусматривает постепенный вывод войск США из Афганистана.