В Бахчисарае после обысков задержали пятерых крымских татар по делу «Хизб ут-Тахрир»

В городе Бахчисарай задержали пятерых крымских татар по делу признанной в России террористической и запрещенной панисламистской партии «Хизб ут-Тахрир». Об этом ТАСС сообщил адвокат Николай Полозов.

Как передает проект «Грати», рано утром сотрудники ФСБ провели обыски по семи адресам. Следственные действия были в том числе в доме ведущего телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова, покинувшего Крым в 2018 году.

Согласно постановлению на обыск, его считают организатором местного отделения «Хизб ут-Тахрир», еще пятеро подозреваются в участии в нем. Одного из жителей города после допроса отпустили в статусе свидетеля.

Издание отмечает, что на места проведения обысков не пустили адвокатов. Силовики изъяли в домах крымских татар компьютеры, телефоны, электронные носители и книги. По словам жены одного из задержанных, сотрудники ФСБ «подкинули [на стол] две новые книги, аккуратно завернутые в обложки».