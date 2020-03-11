Госдума приняла пакет поправок в Конституцию

Госдума в третьем окончательном чтении приняла поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным и специально созданной комиссией по внесению изменений в Основной закон страны. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

Во время голосования председатель Думы Вячеслав Володин отметил, что решение принимается в защиту «института брака, наших ценностей, культуры, русского языка и государствообразующего народа». За принятие поправок проголосовали 383 депутата, 43 воздержались, никто не проголосовал против.

Накануне Госдума одобрила поправки во втором чтении и согласилась с предложением включить в Конституцию упоминание бога, а также определение брака как союза мужчины и женщины. Депутаты одобрили пункты о недопустимости отчуждения частей территории России и о государствообразующем статусе русского народа. Кроме того, Дума поддержала предложение об обнулении предыдущих президентских сроков. Таким образом Владимир Путин сможет снова стать кандидатом в 2024 году.

Ожидается, что Совфед примет проект 11 марта, на следующий день за него проголосуют региональные заксобрания, а 18 марта — в годовщину присоединения Крыма — закон подпишет Владимир Путин. Всенародное голосование по поправкам в Основной закон страны пройдет 22 апреля.