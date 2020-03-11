Кубанская судья взяла самоотвод по делу адвоката Михаила Беньяша, обвиняемого в нападении на полицейских

Судья Краснодарского краевого суда Юлия Буглак «с целью справедливого правосудия» взяла самоотвод на заседании по делу адвоката Михаила Беньяша, обвиняемого в нападении на полицейских перед митингом против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года, сообщает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

Такое решение Буглак объяснила тем, что знает потерпевших. Беньяш и защита поддержали решение, так как судья считает, что не сможет объективно рассматривать дело. «Мы не знаем, тепло ли она знакома с потерпевшими или, наоборот, имеет к ним антипатию. Она заявила самоотвод, который сама же и удовлетворила», — уточнил Беньяш «Новой».

На заседании рассматривалась апелляция на решение суда первой инстанции, который оштрафовал правозащитника на 30 тысяч рублей за то, что тот якобы покусал полицейских во время задержания. После вступления приговора в силу адвокатская палата сможет лишить Беньяша адвокатского статуса.

По словам самого юриста, 9 сентября двое неизвестных в штатском насильно посадили его в автомобиль, избили, отобрали телефоны и личные вещи. А когда Беньяша привезли на территорию УМВД по Краснодару, то бросили его из машины лицом на асфальт.

Потерпевшие и свидетели обвинения рассказывали, что Михаил Беньяш сам бился головой — сначала о дверь автомобиля, потом об асфальт, лежа на земле. Камер, фиксирующих происходящее на парковке отдела полиции, не оказалось. Как и записей того, что происходило внутри машины. Следствие считает, что Беньяш покусал полицейского Егора Долгова, а Дмитрия Юрченко якобы ударил по лицу. При этом врач, который первый осматривал потерпевших, не зафиксировал тех укусов и травм головы, на которые пожаловались сотрудники МВД.

Кроме того, во время судебного разбирательства выяснилось, что до задержания адвоката объявили в розыск по административному делу, после задержания к нему не пускали защитника из-за учебного «Крепость», свидетели обвинения находились в нескольких местах сразу, а результаты судебно-медицинской экспертизы оказались спорными.

После задержания Беньяша сначала приговорили к административному аресту, однако позднее решение суда отменили для возбуждения уголовного дела. Прокуратура просила оштрафовать адвоката на 70 тысяч рублей с возможным снижением до 40 тысяч.

Влад Янюшкин