Челябинский клуб отменил концерт группы «Порнофильмы» после письма из полиции

Челябинский клуб «Галактика развлечений» отменил концерт панк-группы «Порнофильмы», который должен был состояться сегодня, 11 марта. Об этом сами музыканты заявили в переписке со слушателями в сообществе концерта.

Вероятной причиной отмены стало письмо из полиции и последовавшая за ним проверка прокуратуры. «УМВД по Челябинску направило информационное письмо в прокуратуру. В письме мы указали, что на территории города запланирован такой-то концерт, что тексты песен содержат нецензурную брань. Это наше право, как полиции. Но при этом мы не требовали отменять концерт. Вопросы об отмене — к прокуратуре», — заявила «Новой газете» начальник отделения по взаимодействию со СМИ городского УМВД Любовь Гайнуллина.

Получить комментарий прокуратуры Курчатовского района, которая проводила проверку по письму полиции, «Новой газете» не удалось. В комментарии для издания 74.ru заместитель районного прокурора Галина Соколец заявила, что в письме УМВД также говорилось, что песни «Порнофильмов» содержат «информацию, побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, призывы к употреблению наркотиков, отрицание семейных ценностей, неуважение к родителям». При этом, по словам зампрокурора, когда надзорное ведомство приступило к проверке, «была предоставлена информация о том, что договор с организаторами концерта расторгнут».

В «Галактике развлечений» комментировать причины отмены концерта отказались. Сами музыканты пока не доступны для комментариев, но в беседе со слушателями подчеркивают, что концерт может быть перенесен на другую площадку.