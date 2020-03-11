Замминистра здравоохранения Великобритании заразилась коронавирусом

В Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения страны Надин Доррис. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Доррис, после положительного теста на COVID-19 она приняла все меры предосторожности и самоизолировалась дома. Она стала первым членом британского парламента, у которого подтвердили коронавирус.

Теперь специалисты устанавливают, с кем контактировала Доррис. Издание отмечает, что на прошлой неделе она встречалась с премьер-министром Борисом Джонсоном по случаю Международного женского дня. Также она виделась с сотнями людей в министерстве и парламенте.

По последним данным, в Великобритании подтверждены 382 случая заражения коронавирусом, шесть человек погибли. Общее число заболевших в мире превышает 110 тысяч, при этом медикам удалось вылечить почти 64 тысячи человек.

Больше всего заразившихся коронавирусом в Китае, Южной Корее, Иране, а также Италии, которая стала лидером по смертности от COVID-19. В России зарегистрировано 20 случаев заболевания.