Рейтинговое агентство АКРА сообщило о возможном приближении финансового кризиса в России

Индекс финансового стресса для России достиг уровня 3,12 пункта, что означает большую вероятность начала финансового кризиса в России. Об этом сообщило рейтинговое агентство АКРА.

Агентство отмечает, что финансовая система России перешагнула пороговое значение в 2,5 пункта, которое «может означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является свидетельством перехода в фазу кризиса». Так, в заявлении АКРА говорится, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку, но финансового кризиса за этим не последовало. Всего с 2006 года «столь резкие колебания ACRA FSI» происходили лишь 12 раз — в 2008, 2009 и 2014 годах, уточняет АКРА.

В комментарии АКРА поясняется, что на мировую экономику оказывают влияние коронавирус и прекращение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. «В связи с распространением болезни за пределами Китая снижается экономическая активность во многих странах, вследствие чего сокращается и спрос на нефть. Давление на сырьевые цены оказывает и новость о прекращении действия сделки ОПЕК+. Результатом падения нефтяных цен стало серьезное ослабление рубля и существенное снижение котировок на российском фондовом рынке», — пишет агентство.

После того, как страны ОПЕК+ на встрече 6 марта в Вене не смогли договориться о сохранении соглашения об ограничении добычи нефти, цены на сырье обновили многолетний минимум и упали более чем на 30% на европейских и американских биржах. Вслед за нефтью снизился и курс рубля к доллару и евро: американская валюта превысила 74 рубля, европейская — 85. Вскоре курс валют начал постепенно снижаться.