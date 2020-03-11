Байден лидирует на праймериз Демократической партии США в четырех штатах из шести

Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует в четырех из шести штатов, где проходят праймериз Демократической партии. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно предварительным результатам, Байден одерживает победу в Мичигане, Миссури и Миссисипи, а также Айдахо. После обработки 68% бюллетеней в Вашингтоне лидирует его соперник сенатор Берни Сандерс — с отрывом в 0,2%. В ближайшее время также должны появиться результаты голосования в Северной Дакоте.

Самым важным штатом в прошедших накануне праймериз считается Мичиган, так как там разыгрывается наибольшее количество голосов делегатов — 125. По итогам подсчета почти 96% бюллетеней, Байден набирает 53 голоса, Сандерс — 39.

Бывший вице-президент США в своем твиттере уже поблагодарил отдавших в его пользу свой голос в четырех штатах. «Вместе мы выиграем, победим Дональда Трампа и вернем страну!», — пишет он.

Джо Байден также стал лидером предвыборной гонки у демократов по итогам прошлого «супервторника» 3 марта. Он одержал победу в десяти штатах из 14, а Сандерс занял лидирующие позиции в Калифорнии — крупнейшем штате по числу делегатов.