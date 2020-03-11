Что произошло за ночь 11 марта. Коротко
«Новая газета»редакция
- Поправка о проведении досрочных выборов в Госдуму была согласована с администрацией президента и планировалась на принятие. По информации РБК, президент не поддержал ее из-за отсутствия консолидированной позиции фракций. Близкие к АП источники отмечают, на коммунистов до последнего «пытались повлиять» и убедить поддержать инициативу.
- Александр Большунов стал первым российским лыжником, выигравшим Кубок мира. Он досрочно стал победителем общего зачета после того, как сборная Норвегии отказалась от участия в заключительных этапах соревнований в Канаде и США из-за распространения коронавируса.
- Рейтинговое агентство АКРА прогнозирует возможное приближение финансового кризиса. По оценкам экспертов, негативное влияние на мировую экономику оказывает вспышка коронавируса, а также новость о прекращении действия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи сырья.
- В США задержали россиянина по подозрению в продаже персональных данных. По данным американских властей, Кирилл Фирсов — руководитель платформы Deer. io, на которой размещены более 24 тысяч онлайн-магазинов, торгующих взломанными учетными записями и украденной личной информацией.
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Джо Байден лидирует на праймериз Демократической партии США. Как пишет The New York Times со ссылкой на предварительные результаты, бывший вице-президент может одержать победу как минимум в трех штатах из шести, где прошло голосование.
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