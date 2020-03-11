Российский лыжник впервые в истории выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов выиграл общий зачет Кубка мира за два этапа до окончания сезона. Это стало известно после того, как идущий на втором месте в зачете норвежец Йоханнес Клэбо снялся с этапов в США и Канаде.
Большунов взял Кубок мира 🇷🇺🇷🇺🇷🇺— Матч ТВ (@MatchTV) March 10, 2020
Это случилось досрочно из-за отказа соперников от участия в американских этапах
Саша – нереальный красавчик 👏👏👏 https://t.co/3dwMYctqo8 pic.twitter.com/PM4kSgh42W
За два этапа до окончания сезона Большунов набрал 2221 очко, Клебо – 1726. Никто кроме Клебо не сохранял шансы обойти россиянина в зачете.
Решение о снятии Клэбо и других лыжников сборной Норвегии приняла национальная лыжная федерация из-за угрозы распространения коронавируса.
«В условиях риска распространения и заражения коронавирусом, мы несем ответственность за то, чтобы сделать выбор в пользу здоровья, а не результативности», — заявил глава комитета комитета по лыжным гонкам Федерации лыжных видов спорта Норвегии Турбьорн Скугстад.
23-летний Большунов стал первым россиянином, который выиград общий зачет Кубка мира. В СССР трофей брали Александр Завьялов (сезоны-1981/82 и 1982/83) и Владимир Смирнов (сезон-1990/91).