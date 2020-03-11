В США задержали россиянина по подозрению в продаже персональных данных

ФБР задержало россиянина Кирилла Фирсова, предполагаемого руководителем маркетплейса Deer.io, по подозрению в продаже персональных данных. Об этом сообщает ZDNet.

Фирсов был задержан в аэропорту Нью-Йорка 7 марта. Поводом стало то, что, согласно данным ФБР, размещенные на Deer.io магазины продавали доступ к взломанным аккаунтам, серверам и личной информации. Отмечается, что ФБР купили данные через Deer.io и проверили их подлинность.

«Правоохранительные органы не нашли законного бизнеса, рекламирующего свои услуги и / или продукты через Deer.io», — цитирует ZDNet ФБР.

Пресс-секретарь консульства России в Нью-Йорке сообщил, что власти США уведомили о задержании Фирсова. Сейчас он находится в следственном изоляторе Манхеттена.

По словам антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» Дмитрия Галова, Deer.io — конструктор интернет-магазинов, который стал особенно популярен среди злоумышленников. Руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев уточняет, что ежегодный оборот подобных площадок может достигать миллионов долларов.