Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам колонии

Бывшего заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова приговорили к 9 годам колонии общего режима по делу о растрате 155 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд признал Коршунова виновным в растрате бюджетных денег при заключении контрактов на поставку сахара и горюче-смазочных материалов. По делу также проходят экс-замначальника управления ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела автобронетехники, плавсредств и горюче-смазочных материалов управления Алексей Данилов.

По другому эпизоду, связанному с мошенничеством на 263 миллиона рублей, Коршунова приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в 900 тысяч рублей. Суд счел, что экс-глава ФСИН договорился о производстве обуви для осужденных и сотрудников ведомства не из кожи, как прописывалось в госконтракте, а из более дешевого кожевенного спилка. Одного его предполагаемого соучастника приговорили к 3,5 годам колонии и штрафу в 900 тысяч рублей, другого – к 5,5 годам колонии.