В Лондоне особняки внука Назарбаева арестовали для проверки законности средств на их покупку

Национальное агентство Британии по борьбе с преступностью прошлой весной в рамках расследования о незаконном обогащении арестовало недвижимость на 104 миллиона долларов, в которой проживали спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева с сыном Нурали Алиевым и его женой Аидой. Это выяснили «Би-Би-Си», Transparency International и Finance Uncovered.

Меры наложили на особняк с подземным бассейном на «улице миллиардеров» Бишопс-авеню на севере Большого Лондона, дом в соседнем престижном районе Хайгейт и квартиру в районе Челси. Владельцами недвижимости выступают офшорные компании. Из-за обеспечительных мер они не могут продать или передать недвижимость в другие руки до конца судебного разбирательства, которое началось 10 марта в Высоком суде Лондона.

По версии британских властей, дома купили на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева, который после ссоры с Нурсултаном Назарбаевым обвинял его в коррупции и несколько лет назад был найден мертвым в австрийской тюрьме. Защита семьи Назарбаева же настаивает, что Алиев не имел отношения к этой недвижимости, поскольку развелся с супругой еще в 2007 году.

Рассмотрение в суде не предполагает уголовного преследования: в случае если стороне Назарбаевых удастся оспорить ордер в суде, то его отменят. Если нет, то, как отмечает «Би-Би-Си», правоохранительные органы через суд потребуют конфисковать дома в пользу государства. Первый такой ордер в Великобритании в рамках новой антиотмывочной кампании был выписан в 2018 году жене госбанкира из Азербайджана Джахангира Гаджиева, осужденного на родине за хищения.