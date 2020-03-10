Сербия после пяти заражений коронавирусом решила ограничить въезд для иностранцев

Правительство Сербии на экстренном заседании правительства решило временно ограничить въезд иностранных граждан из мест «интенсивного распространения» коронавируса, сообщает агентство ТАНЮГ.

Это коснется иностранцев, приезжающих из нескольких провинций Китая и областей Швейцарии, а также из Южной Кореи, Ирана и Италии. В самой Сербии число подтвержденных случаев с момента обнаружения первого заболевшего в субботу 7 марта увеличилось до пяти.

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К настоящему моменту о заражениях на своей территории сообщали власти всех стран Балканского полуострова, кроме Черногории, Турции и частично признанного Косова. В Греции почти 90 случаев, в Румынии — 25, а в Хорватии — 14.

В качестве профилактики распространения коронавируса занятия в школах и детских садах были отменены на северо-западе Греции и в Румынии, ранее также прекратившией авиасообщение с Италией. В Хорватии для прибывающих с севера Италии действуют дополнительные проверки.