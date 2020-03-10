Экс-премьеру Франции Фийону запросили два года реального заключения по делу о коррупции

Представители Национальной финансовой прокуратуры Франции выступили с заключительным словом на процессе по делу Фийонов — экс-премьера страны и бывшего кандидата в президенты Франсуа Фийона, его супруги Пенелопы, а также бывшего помощника и сменщика Марка Жуло.

Для Франсуа Фийона, как сообщает Le Monde, запросили 5 лет лишения свободы, из которых два года он проведет в реальном, а три — в условном заключении; для Пенелопы Фийон — три года условно, а для Жуло — два года условно. Супругов Фийон прокуратура также потребовала оштрафовать на 375 тысяч евро каждого, а Жуло — на 20 тысяч.

Рассмотрение дела по существу, начавшееся 26 февраля, должно завершиться завтра, в среду, 11 марта, когда с последним словом выступят обвиняемые.

Всех троих обвиняют в различных финансовых преступлениях, связанных с рабочими контрактами Пенелопы Фийон: в частности, в качестве «помощницы депутата» Нацсобрания она получила в общей сложности более миллиона евро.

По предъявленным статьям обвиняемым могло грозить до 10 лет тюрьмы и до миллиона евро штрафа. Кроме того, Нацсобрание, выступившее в качестве гражданского истца, потребовало возместить 1 миллион 80 тысяч евро «убытков».