Собянин из-за коронавируса на месяц запретил в Москве массовые мероприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, запрещающий до 10 апреля проводить в городе массовые мероприятия, где ожидаются больше 5 тысяч участников. В документе меры объясняются профилактикой распространения коронавируса.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей», — объяснил он в своем блоге. По этой причине, как отметил Собянин, были отменены празднования на Тверской улице в рамках фестиваля «Крымская весна» и митинг на Манежной площади в поддержку поправок в Конституцию.

Запрет на митинги был внесен в указ о режиме повышенной готовности в Москве, который ввели 5 марта. Он обязал всех приезжающих из стран со вспышками коронавируса две недели не покидать дом. За нарушение предписаний мэрия пригрозила уголовным преследованием и реальными сроками, хотя правового определения изоляции на дому или самоизоляции власти так и не предоставили.

К настоящему моменту на Москву приходятся половина из 20 выявленных на территории страны заражений коронавирусом. Все заболевшие москвичи подхватили его за рубежом — преимущественно, в Италии. Одного уже выписали после выздоровления.