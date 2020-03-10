В Москве у памятника князю Владимиру начались пикеты против возможного обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру рядом с московским Кремлем проходит пикетная очередь против возможного обнуления сроков президента Владимира Путина. На месте находятся около ста человек, сообщает корреспондент «Новой газеты» с места событий.

@A3AP «После сегодняшних поправок, которые обеспечивают Путину фактически вечное правление, я уверен, что народ должен возмутиться и начать как-то с этим бороться». https://t.co/ZeP7ChsyTR pic.twitter.com/jft6EL1lms — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 10, 2020

Организаторами выступили спецкор «Новой» Илья Азар и бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло. Участники передают друг другу плакат с надписью «НЕТ».

Полиция проверяет у участников документы и смотрит на возраст: все ли совершеннолетние. Рядом также находятся три автозака и несколько автомобилей ДПС.

Фото: Ирина Долинина / «Новая газета»

Сегодня Госдума приняла во втором чтении пакет поправок в Конституцию, в который сегодня же включили положения об обнулении президентских сроков. Путин заявил, что согласится на это, только если «граждане поддержат такое предложение», а Конституционный суд «даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона».