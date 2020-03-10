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В Москве у памятника князю Владимиру начались пикеты против возможного обнуления сроков Путина

Общество

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У памятника князю Владимиру рядом с московским Кремлем проходит пикетная очередь против возможного обнуления сроков президента Владимира Путина. На месте находятся около ста человек, сообщает корреспондент «Новой газеты» с места событий.

Организаторами выступили спецкор «Новой» Илья Азар и бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло. Участники передают друг другу плакат с надписью «НЕТ».

Полиция проверяет у участников документы и смотрит на возраст: все ли совершеннолетние. Рядом также находятся три автозака и несколько автомобилей ДПС.

Фото: Ирина Долинина / «Новая газета»

Сегодня Госдума приняла во втором чтении пакет поправок в Конституцию, в который сегодня же включили положения об обнулении президентских сроков. Путин заявил, что согласится на это, только если «граждане поддержат такое предложение», а Конституционный суд «даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона».

Теги:
поправки в конституцию, обнуление сроков, пикеты, москва, va

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