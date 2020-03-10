«Аэрофлот» из-за коронавируса разрешил бесплатно сдать билеты в Италию и Израиль

Пассажиры, купившие билеты на рейсы «Аэрофлота» в Италию и Израиль или из них с датами вылета по 31 мая, смогут оформить вынужденный возврат и получить назад полную стоимость, говорится на сайте компании. Сдать билет можно будет за 40 минут до вылета.

Помимо этого, вместе с пассажирами с билетами в города Германии, Франции и Испании (или из них) с теми же датами вылета они смогут без штрафов поменять маршрут и даты путешествия на рейсы «Аэрофлота» до 31 декабря.

Ранее несколько российских авиакомпаний из-за вспышки коронавируса в Италии также предложили пассажирам вернуть деньги за билеты, а S7 и «Победа» решили вовсе сделать все билеты возвратными.

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И Италия, которая остается второй в мире по числу случаев коронавируса, и Израиль, где всего около 60 заражений, накануне объявили о масштабных мерах для профилактики распространения заболевания.

Так, Италия ограничила перемещение между регионами и отменила массовые мероприятия, а Израиль решил помещать всех прибывающих в страну на двухнедельный карантин. В Испании, Франции и Германии же по полторы тысячи заразившихся (в Европе они уступают только Италии).