СМИ: в Москве отменят митинг в поддержку поправок в Конституцию и фестиваль «Крымская весна»

В Москве отменили запланированный на 15 марта митинг на Манежной площади в поддержку конституционной реформы, рассказал источник Znak.com в аппарате Госдумы. По его словам, об этом известили депутатов Госдумы, собиравшихся выступить в ходе акции. Причину решения издание не приводит.

На 15 марта в центре Москвы был запланирован также фестиваль «Крымская весна», посвященный годовщине аннексии Крыма. По данным РБК, из-за ситуации с новым коронавирусом масштабные празднования на Тверской улице отменят; мероприятия фестиваля пройдут в парках и на уровне районов столицы.

Сегодня Госдума приняла пакет поправок в Конституцию во втором чтении, в подготовке которых участвовал президент Владимир Путин и специально созданная для этого рабочая группа. Парламентарии согласились с предложением включить в Основной закон упоминание бога и определение брака как союза мужчины и женщины, они одобрили пункты о недопустимости отчуждения частей территории России и о государствообразующем статусе русского народа.

Путин также поддержал идею об обнулении президентских сроков при условии, что Конституционный суд даст официальное заключение о том, что это изменение не противоречит Конституции. Госдума одобрила и эту поправку.