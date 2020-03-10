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ФАС признала нарушением рекламу «Арбидола» как препарата от коронавируса

Общество

 

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала, что реклама препарата «Арбидол» как лекарства от коронавируса COVID-19 нарушает закон «О рекламе». Об этом сообщается на ее сайте.

Из рекламы следовало, что «Арбидол» обладает терапевтическим действием против нового вида коронавируса. Однако, как указывает ФАС, в инструкции по применению препарата этой информации не было. Согласно ей, показания к применению препарата — ряд видов гриппа и ОРВИ, профилактика инфекционных осложнений после операций и лечение герпеса, а также ротавирусных инфекций у детей старше 6 лет. 

В Минздраве ФАС заявили, что заданий по расширению показаний к применению «Арбидола» к ним не поступало. За нарушение законодательства рекламодателю АО «Отисифарм» может грозить штраф в размере от 200 тысяч рублей до 500 тысяч. 

В феврале СМИ рассказали, что Комиссия здравоохранения Китая включила препарат «Абидол» в предварительный план лечения от нового коронавируса. Отмечалось, что действующее вещество препарата — умифеновир, известный в России под названием «Арбидол»: после окончания действия патента на «Арбидол» в 2007 году, в Китае начали производить несколько его дженериков. 

Теги:
em, коронавирус, фас

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