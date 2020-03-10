Россия приостановила железнодорожное сообщение с Монголией из-за коронавируса

Россия с 10 марта приостановила железнодорожное сообщение с Монголией из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте РЖД.

Неиспользованные билеты пассажиры смогут вернуть без дополнительных плат и сборов. За возвратом они должны обращаться по месту покупки билетов. Иностранные граждане для этого должны будут также проставить специальную отметку об отмене поезда.

Из-за ситуации с коронавирусом Монголия приостановила все регулярные авиарейсы в страну, прекратила движение поездов и запретила въезд на свою территорию на автомобилях для иностранцев.

Россия ранее ограничила железнодорожное сообщение с Китаем и КНДР. Ростуризм также рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран.

Общее число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 114,3 тысячи человек, умерших более четырех тысяч, примерно 33,4 тысячи медикам удалось вылечить. Единственный заболевший на территории Монголии — гражданин Франции.

В России было зафиксировано 20 случаев коронавируса, троих заболевших уже выписали из больницы. Помимо этого, на карантине в Казани находились несколько человек, заразившихся на лайнере Diamond Princess в Японии, их тоже уже выписали.