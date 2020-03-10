Оппозиция подала в московскую мэрию уведомление о проведении митинга против обнуления сроков Путина

Представители «Открытой России», «Партии перемен» и Команды Егора Жукова подали в московскую мэрию уведомление о проведении 21 марта митинга против обнуления президентских сроков российского лидера Владимира Путина. Об этом «Новой газете» сообщила Татьяна Усманова – одна из заявительниц акции.

Акцию планируется провести на проспекте Сахарова. Усманова добавила, что уведомление об акции было подано сегодня, московские власти пока на него никак не отреагировали. Также была подана заявка на проведение аналогичного митинга 22 марта.

Президент Владимир Путин сегодня во время выступления в Госдуме выступил против предложения депутата Валентины Терешковой об отмене ограничения на количество президентских сроков. При этом он поддержал идею об их обнулении при условии, что Конституционный суд даст официальное заключение о том, что это изменение не противоречит Конституции.

Сегодня Госдума приняла пакет поправок в Основной закон страны во втором чтении. Парламентарии согласились с предложением включить в Конституцию упоминание бога и определение брака как союза мужчины и женщины, одобрили пункты о недопустимости отчуждения частей территории России и о государствообразующем статусе русского народа.