Госдума во втором чтении одобрила пакет поправок в Конституцию

Государственная дума во втором чтении приняла поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным и специально созданной комиссией по внесению изменений в Основной закон страны.

По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, ко второму чтению поступило около 390 поправок. На сегодняшнем заседании парламентарии согласились с предложением включить в Конституцию упоминание бога и определение брака как союза мужчины и женщины, одобрили пункты о недопустимости отчуждения частей территории России и о государствообразующем статусе русского народа.

Кроме того, принята поправка, внесенная депутатом Валентиной Терешковой, об обнулении предыдущих президентских сроков. Таким образом Владимир Путин сможет снова стать кандидатом в президенты. Кроме того, поправки предусматривают, что экс-президент сможет получить пожизненный статус сенатора.

При этом идея провести в этом году внеочередные парламентские выборы не получила поддержки. Президент России Владимир Путин также высказался против нее.

Ожидается, что Госдума и Совфед примут проект 11 марта, на следующий день за него проголосуют региональные заксобрания, а 18 марта — в годовщину присоединения Крыма — закон подпишет Владимир Путин. Всенародное голосование по поправкам в Основной закон страны пройдет 22 апреля.