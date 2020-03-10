Собянин поручил построить больницу для зараженных коронавирусом близ деревни Голохвастово в Новой Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин определился с площадкой для строительства новой больницы для зараженных коронавирусом. Она появится близ деревни Голохвастово в Новой Москве, сообщается на сайте столичного градоначальника.

«Я гарантирую, что никакой опасности для местных жителей она представлять не будет. Очень прошу с пониманием отнестись к моему решению», — написал мэр.

По словам Собянина, в этом районе — неподалеку от поселения Вороновское — нет крупных жилых комплексов, а ближайшие дома расположены в 250 метрах от будущей инфекционной больницы. Мэр подчеркнул, что это в два с половиной раза превышает санитарные нормы.

Собянин пообещал, что больничная канализация будет выводиться на автономные очистные сооружения, оснащенные системами обеззараживания. Также с связи со строительством нового медучреждения в соседних поселках может появиться газ.

Решение было принято в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса. Новая инфекционная больница, которую построят из быстровозводимых конструкций, дополнит стационар в Коммунарке и Инфекционную клиническую больницу №1, куда сейчас поступают граждане с подозрением на коронавирус и контактировавшие с ними лица. ;

На сегодняшний день в России зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом, трое заболевших уже выздоровели и выписались из больниц. Еще несколько человек, заразившиеся COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, покинули карантинную зону в Казани.

В Москве и в Липецкой области из-за коронавируса введен режим повышенной готовности. В связи с распространением инфекции Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в общественном транспорте в час пик и не посещать спортивные и зрелищные мероприятия.