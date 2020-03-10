Путин: обнуление президентских сроков возможно в случае одобрения Конституционным судом
Обновлено 16:02
Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков.
Президент России Владимир Путин выступил против предложения депутата Госдумы Валентины Терешковой об отмене ограничения на количество президентских сроков в Конституции. Об этом он заявил во время выступления в нижней палате парламента, куда специально приехал для консультаций по данной инициативе.
«Получится, что полномочия продлеваются на основании безальтернативных выборов. У граждан России на любых выборах альтернатива должна быть, — сказал Путин. — Сменяемость власти нужна для динамики развития страны. А мы-то с вами принимаем поправки в Конституцию не на год, не на два, и не на десять, а хотя бы на 30 или 50. И общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти им обеспечена».
При этом президент поддержал идею об обнулении президентских сроков, чтобы он смог вновь принять участие в выборах.
«В принципе это вариант был бы возможен, но при одном условии: если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить Конституции. Мы же принимаем не новую Конституцию, а вносим в нее значимые поправки»,
— сказал Путин.
10 марта Государственная дума рассматривает во втором чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. Депутат от «Единой России» Терешкова предлагала внести туда поправку, которая отменит ограничение на количество президентских сроков или обнулит сроки действующего президента. Инициатива уже внесена на рассмотрение нижней палаты парламента.
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