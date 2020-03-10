Путин не поддержал предложение провести досрочные парламентские выборы в 2020 году

Обновлено 16:13 Госдума не стала рассматривать поправку о проведении досрочных выборов в 2020 году.

Президент России Владимир Путин не поддержал предложение о проведении досрочных парламентских выборов в этом году. С такой инициативой ранее во вторник выступил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

Соответствующую поправку предлагалось внести в законопроект об изменении Конституции.

«Моя точка зрения известна – если граждане России проголосуют за поправки в основной закон, то такие изменения должны вступить в силу после опубликования поправок, а значит и Госдума должна получить расширенные полномочия <…> Я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной думы <…> Если граждане придут и проголосуют за поправки, то они подтвердят легитимность власти», — сказал глава государства.

Ранее источники СМИ рассказывали, что в Кремле рассматривают идею досрочных выборов в Госдуму. При этом ее полномочия формально истекают только через полтора года.