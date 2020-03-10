Прокурор: Россия пытается запугать свидетелей по делу о крушении МН17

Россия пытается помешать расследованию трагедии на Донбассе в 2014 году и раскрыть личности свидетелей, чьи данные были засекречены из соображений безопасности. Об этом заявил прокурор Тейс Бергер в ходе слушаний по делу о крушении пассажирского самолета МН17, передает корреспондент «Новой газеты» в Нидерландах.

«Использование (Россией) спецслужб для попытки раскрыть личность свидетелей — это реальный сценарий. Их агенты имеют возможность перехватывать сообщения и отслеживать перемещения людей», — сообщил он.

По словам государственного прокурора, опрос свидетелей в рамках расследования представляет реальный риск их безопасности, поэтому судебный следователь принял решение засекретить данные десятков человек.

Он также отметил, что один из фигурантов дела, дававший показания по запуску ракеты ЗРК «Бук», которая, предположительно, сбила малайзийский «Боинг», написал по электронной почте следователям, что к нему домой несколько раз приходили вооруженные люди после распространенного им видео. Впоследствии он был вынужден скрываться.

Другой свидетель, по его словам, «расследовал обстоятельства трагедии, находясь в России», и его компьютер был изъят; его розыск начала ФСБ. Третий свидетель заявил, что опасается также проблем и со стороны властей Украины, однако не привел подробностей в этой связи.

Прокурор также упомянул об уличении «агентов ГРУ» в попытках взлома систем суда в Нидерландах во время расследования дела о крушении малайзийского боинга. Кроме того, представитель гособвинения обратил внимание на то, что засекречивание данных о свидетелях представляет проблему для адвокатов обвиняемых при их допросе. «Потребуется найти способ позволить защите использовать право на изучение свидетелей, не подвергая их опасности», — подчеркнул Бергер.

Сегодня в голландском судебном комплексе Схипхол проходит второй день первого периода заседаний по делу о крушении малайзийского «Боинга». Этот период продлится всю неделю. Напомним, пассажирский самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17 сбили над Донбассом в июле 2014 года в 35 километрах от границы с Россией. В результате погибли все находившиеся на борту 298 человек. Российские власти неоднократно отрицали причастность к катастрофе.