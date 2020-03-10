ЕСПЧ обязал Россию выплатить 2 тысячи евро фигуранту «болотного дела» Кривову

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил осужденному по «болотному делу» Сергею Кривову компенсацию размером 2 тысячи евро. Решение опубликовано на сайте суда.

Помимо этого, Кривову присудили еще тысячу евро в качестве возмещения судебных издержек. По мнению ЕСПЧ, российские власти в случае с Кривовым нарушили его право на свободу и личную неприкосновенность (п. 3 ст. 5 Европейской конвенции), а продление ему ареста было незаконно.

Суд отметил, что заявитель был под стражей более года и четырех месяцев, для нахождения его под арестом российские власти должны были привести «очень веские основания». ЕСПЧ посчитал, что Кривову продлевался арест «коллективными» постановлениями, как и другим фигурантам «болотного дела». Он подчеркнул, что случай каждого не рассматривался в индивидуальном порядке.

Кривова в 2014 году приговорили к четырем годам лишения свободы, впоследствии срок сократили на три месяца. По версии следствия, он мешал правоохранителям задерживать демонстрантов, Кривов утверждал, что силовики сами на него напали на митинге 6 мая 2012 года на Болотной площади. В июле 2016 года Кривов вышел на свободу.