ФБК: семья Маргариты Симоньян получила сотни миллионов рублей на контрактах с госструктурами

Главный редактор телеканала RT, глава международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и члены ее семьи за последние несколько лет получили на свои счета более 700 миллионов рублей по контрактам на рекламу и пиар от госкомпаний. Это утверждается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального.

Навальный напомнил, что телеканал НТВ выпускает передачу «Международная пилорама» мужа Симоньян Тиграна Кеосаяна. Художественным руководителем программы является его супруга; она получает зарплату за производство контента на базе возглавляемого ею же государственного телеканала RT.

В расследовании утверждается, что программу, за счет использования ресурсов RT, производят с минимальными затратами, а вот продают НТВ — наоборот, по завышенной стоимости. В год компания «Голд Вижн», которая готовит «Международную пилораму», в среднем получает порядка 120 миллионов. «Голд Вижн» принадлежит Кеосаяну.

Через другие компании пара также получает деньги от «Аэрофлота» — за размещение в передаче рекламных материалов. Такие контракты заключались с 2017 года. За четыре года государственная компания «Аэрофлот» направила около миллиарда рублей на размещение рекламы в «Международной пилораме» и на других подконтрольных Симоньян ресурсах, говорится в расследовании.

Посредником между компанией и телеканалами выступало агентство «Инвенто», которое через посредников также принадлежит Симоньян. «Инвенто» получало деньги от «Аэрофлота», отплачивало рекламу на RT и НТВ по реальной стоимости, а разницу оставляло себе. Таким образом, госкомпания покупала медиасопровождение по завышенным ценам, утверждает Навальный.

Кроме того, в расследовании говорится, что супруги создали еще пару рекламных агентств, клиентами которых являются фонд «Сколково», оргкомитет Чемпионата мира по футболу 2018, МВД, фонд ветеранов ФСБ «Безопасность и законность» и лично бизнесмен Виктор Вексельберг.

В Фонде борьбы с коррупцией заявили, что построили свое расследование «на огромном массиве финансовых и бухгалтерских данных». Подтверждающие факты документы сотрудники фонда получили на анонимный «черный» ящик для конфиденциальной корреспонденции.

Симоньян подтвердила, что причастна к созданию программы мужа и получает за это зарплату. Она также уточнила, что выпускающая «Пилораму» компания арендует студию у RT и закупает услуги пост-продакшена по рыночным ценам. Комментировать другие выводы расследование она не стала. В «Инвенто» заявили, что «соответствующим органам стоит заняться расследованием публикации финансовых документов компаний, в том числе подделанных».