Роспотребнадзор рекомендовал не ездить на общественном транспорте в час пик для профилактики коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в общественном транспорте в час пик и не посещать спортивные и зрелищные мероприятия из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Рекомендации ведомства опубликованы на его сайте.

При посещении общественных мест Роспотребнадзор рекомендует носить медицинскую маску и менять ее каждые 2-3 часа. Также необходимо дезинфицировать гаджеты, технику и поверхности, а при приветствии – ограничить по возможности рукопожатия и тесные объятия. Что касается средств гигиены, таких как полотенце и зубная щетка, то они должны быть индивидуальными.

При появлении подозрений на заражение коронавирусом, согласно рекомендациям, нужно оставаться дома и вызвать врача, минимизировать контакты со здоровыми людьми и обеспечить в помещении влажную уборку.

По последним данным, число зараженных COVID-19 по всему миру превысило 114,3 тысячи человек, более четырех тысяч скончались, почти 64 тысячи человек медикам удалось вылечить.

На территории России зарегистрировано 20 случаев, троих заболевших уже выписали из больницы. Еще на карантине в Казани находились несколько человек, заразившихся на лайнере Diamond Princess в Японии, их тоже уже выписали. В Москве и в Липецкой области из-за коронавируса введен режим повышенной готовности.