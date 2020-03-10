«Левада-центр»: почти 40% россиян уверены, что стоящие у власти люди озабочены лишь своим благосостоянием  

Почти 40% россиян считают, что представители власти озабочены только своими привилегиями и доходами. К такому выводу пришли социологи из «Левада-центра», которые спросили граждан об их отношении к власти и выборам в Госдуму.

Участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответа. Так, 32% россиян считают, что для людей, управляющих страной, главное – сама власть. В том, что ее представители заботятся о благе народа, уверены 29% респондентов. По сравнению с 2013 годом число выбравших этот вариант ответа увеличилось на 19%. Еще 27% опрошенных считают управленцев «образованными специалистами».

Что касается партийных предпочтений, то 28% россиян заявили о готовности проголосовать за «Единую Россию», если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье. Еще 23% сообщили, что не пришли бы на участки. Из тех, кто готов в принципе голосовать, 45% сообщили о поддержке партии власти.

При этом большинство россиян интересуется политикой лишь «в средней степени». О большом и очень большом интересе к политической жизни страны сообщили только 10% и 3% респондентов соответственно.Опрос производился в конце февраля, в нем приняли участие более 1600 россиян. Социологи пообщались с жителями 137 городов и сел в 50 регионах России.