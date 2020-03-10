В Госдуму решили внести поправку о проведении досрочных выборов. Ее рассмотрят сегодня

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат от «Единой России» Александр Карелин заявил, что решил внести соответствующую поправку в законопроект о Конституции — ее рассмотрят уже сегодня. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что его партии проведение досрочных думских выборов выгодно. При этом глава КПРФ Геннадий Зюганов выступил против, предложив сначала разобраться с ситуацией в экономике и коронавирусом.

Помимо предложения о проведении досрочных выборов, Жириновский предложил избирать президента с 2024 года решением Госсовета.

Ранее источники СМИ рассказывали, что в Кремле рассматривают идею досрочных выборов в Госдуму. При этом ее полномочия формально истекают только через полтора года.

Напомним, голосование по правкам в Конституцию тоже пройдет сегодня. Изменить ее президент Владимир Путин предложил 15 января, выступая перед Федеральным Собранием. Ряд изменений внес он сам, остальные предложили члены специально созданной рабочей группы. Среди предложений — закрепление в Конституции понятия бога, а также понимания брака как «союза мужчины и женщины». Всенародное голосование по поправкам в Основной закон страны пройдет 22 апреля.