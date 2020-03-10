В Омской области адвоката найденного обезглавленным музыканта не пустили на заседание по жалобе погибшего

Адвоката Игоря Суслина, который защищал найденного обезглавленным омского музыканта Дмитрия Федорова, не допустили на заседание Адвокатской палаты Омской области (АПОО).

Заседание проводилось по заявлению погибшего. Квалификационная комиссия АПОО рассматривала жалобу Федорова на действия назначенного ему следствием адвоката Елены Сокольниковой, которая, как утверждал музыкант, уговаривала его признаться в том, чего он не совершал — в покушении на сбыт наркотиков.

Сокольникова, как утверждал Федоров, также подписала протоколы его допроса, в котором не принимала участие (приехала в отдел полиции через час после его окончания), и обыска в квартире, где он проживал, которого там быть не могло, поскольку в указанное время сам Федоров, что подтверждено телефонными звонками, находился в отделе полиции.

После того, как его отпустили, Федорова стал представлять Суслин. По словам защитника, жалобу на Сокольникову он подал в Адвокатскую палату по поручению своего доверителя в день его гибели — 26 декабря 2019.

Тем не менее, Квалификационная комиссия АПОО не допустила Суслина на заседание по дисциплинарному делу, возбужденному в отношении адвоката по назначению, хотя он предоставил ей генеральную доверенность от Александра Федорова — отца Дмитрия. Этого оказалось недостаточно: Адвокатской палате понадобилась доверенность на представление в ней интересов Дмитрия Федорова от него самого — человека, умершего больше двух месяцев назад. Таким образом, омское адвокатское сообщество, по мнению адвоката Суслина, лишило погибшего права на защиту.

Невеста погибшего Людмила Троицкая опубликовала во «ВКонтакте» аудиозапись разговора его отца с представителями АПОО. Сначала в палате отказались от комментариев, сказав, что не обязаны ничего ему объяснять, но позже сотрудница палаты ответила: «Не были должным образом оформлены полномочия. Полномочий о том, что ваш сын ему доверяет, у него не было».

Сам Суслин заявил «Новой газете», что обсуждать решения и поведение коллег ему запрещает кодекс профессиональной этики, но отметил, что намерен добиваться соблюдения права на защиту погибшего музыканта.