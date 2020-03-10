США начали вывод войск из Афганистана в рамках соглашения с движением «Талибан» (запрещено в России). О начале первого этапа выполнения достигнутых договоренностей сообщает Associated Press.

«В соответствии с совместной декларацией США и Исламской Республики Афганистан и соглашением между США и движением «Талибан», ВС США в Афганистане (USFOR-A) приступили к сокращению своих сил», — заявил представитель американских вооруженных сил в Афганистане полковник армии Сонни Леггетт.

По словам Леггетта, США сохранит в стране военные средства, необходимые для проведения операций против запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» и представителей «Исламского государства» (признано в России террористической организацией и запрещено).

В конце февраля в Катаре США и движение «Талибан» подписали соглашение о сокращении за 135 дней численности американских военных примерно с 13000 до 8600 человек. В долгосрочной перспективе документ предусматривает постепенный вывод войск США из страны. Соглашение также предполагает отказ «Талибана» сотрудничать с другими террористическими организациями и освобождение 5 тысяч заключенных из тюрем Афганистана.