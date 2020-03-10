Правительство Италии распространило ограничения из-за коронавируса на всю страну

Правительство Италии ввело по всей стране ограничения, действовавшие ранее в северных регионах. Меры включают в себя ограничения на перемещения по стране, запрет массовых мероприятий и отмену занятий в школах и университетах, объявил в телеобращении премьер Джузеппе Конте.

Меры, как и на севере, продлятся до 3 апреля. Передвижения по стране теперь будет возможны только по работе, для лечения и в случае экстренных ситуаций, на них нужно будет получить специальное разрешение. Будет приостановлен национальный футбольный чемпионат и другие спортивные мероприятия.

Конте также призвал итальянцев не выходить на улицу и в случае недомогания вызывать врачей на дом. «Я бы назвал этот закон как "Я сижу дома", — объяснил он в своем обращении. — У нас значительный рост заражений коронавирусом и, к сожалению, также умерших. Поэтому наши привычки должны измениться. Каждый должен чем-то пожертвовать ради всеобщего блага» (цитата по Corriere della Sera).

К настоящему времени Италия находится на втором месте после Китая и по числу заражений коронавирусом, и по числу жертв: там заболели почти 9200 человек, из которых от осложнений, вызванных пневмонией нового типа умерли 463 человека. За сутки число зараженных увеличилось на 1897 человек, а число умерших — на 97. Выздороветь удалось более 700 пациентам.