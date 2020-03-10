«Коммерсант»: правительство будет признавать коронавирус форс-мажором при срыве договоренностей по госконтрактам

Минпромторг планирует признать ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом, форс-мажорным обстоятельством в сфере госзакупок. Сейчас в правительстве разрабатывают соответсвующий нормативный акт, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на министерство.

«Сегодня необходимо нивелировать проблемы из-за коронавируса, связанные с исполнением обязательств по заключенным автопроизводителями госконтрактам», — заявили изданию в Минпромторге.

Глава КамАЗа Сергей Когогин пояснил «Коммерсанту», что сегодня многие компании сталкиваются с невозможностью исполнить свои обязательства из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с ранее неизвестной болезнью. При этом они получают крупные штрафы за вынужденный срыв договоренностей.

Торгово-промышленная палата уже начала выдачу сертификатов о форс-мажоре из-за коронавируса, однако он работает лишь при срыве поставок за рубеж. Как утверждает Когогин, необходимо расширить толкование форс-мажора из-за коронавируса, включив туда и проблемы с поставками внутри страны.

Документ о признании проблем из-за коронавируса форс-мажорными обстоятельствами готовится по поручению штаба по предупреждению завоза новой инфекции в России. Минпромторг разрабатывает его совместно с Минюстом и Минфином.