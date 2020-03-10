Нефть марки Brent начала торги ростом на 7% после вчерашнего падения

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent выросла более чем на 7% на Лондонской бирже ICE. Цена за баррель нефти этой марки поднялась до 36,96 долларов за баррель.

Такой рост Brent показала после вчерашнего падения более чем на 30%, когда ее стоимость снизилась на 14 долларов. Также растут цены на нефть марки WTI — ее котировки достигли 33,2 долларов за баррель. Таким образом, ее стоимость выросла более чем на 4% по сравнению с ситуацией накануне.

Признаки стабилизации показали и биржи Азии. Так, после вчерашнего обвала цен на нефть фьючерсы на индекс S&P 500 выросли более чем на 2% в Токио, постепенно растут индексы Шанхайской, Шэньчжэньской и Гонконгской бирж.

Падение цен на нефть спровоцировал провал переговоров 6 марта в Вене между странами-членами ОПЕК+. Россия не согласилась на предложение Саудовской Аравии снизить добычу нефти из-за падения спроса на топливо на фоне распространения коронавируса. В результате цены на нефть рухнули более чем на 30% — до 31,27 доллара с 45,54 на момент закрытия торгов за день до этого.