Что произошло за ночь 10 марта. Коротко
«Новая газета»редакция
- После вчерашнего обвала цен на нефть, к которому привел развал соглашения ОПЕК+, эталонные марки начали торги ростом — несмотря на решение «Роснефти» повысить нефтедобычу в ответ саудитам. Стоимость майских фьючерсов североморской нефти Brent после возобновления увеличилась с 34,4 до 36,8 доллара (около 7%), а американской нефти WTI до 33,2 (на 6,5%). Индексы главных азиатских бирж поднялись в пределах нескольких процентов.
- Московская фондовая биржа, торгов на которой вчера не было из-за выходного дня, уже приготовилась к обвалу. К первой после праздников сессии, которая начнется в 10:00, они расширили границы ценовых коридоров, а также предупредили, что в случае резких колебаний будет применяться специальный режим торгов. На международном же форекс-рынке курс доллара сейчас составляет 73,5 рубля, а курс евро — 83,66 рубля.
Подробнее о новом «черном понедельнике» и его последствиях для российской экономики читайте в материале «Новой газеты»
- В Китае значительно замедлилось распространение коронавируса: за последние сутки на территории страны новое заболевание выявили только у 19 человек (почти все в Ухане), а от вызванных им осложнений скончались 17 человек. В медучреждения Уханя, который был эпицентром заболевания, сегодня с визитом даже приехал председатель КНР Си Цзиньпин. Замедление обнаружили и в Южной Корее: там 35 новых случаев и 1 смерть.
- В Италии же за последние сутки скончались 97 человек, общее число умерших достигло 463. Правительство страны в ответ распространило карантинные меры на всю страну: со вторника там запрещены все массовые мероприятия, приостановлены национальный футбольный чемпионат, занятия в школах и университетах. В других странах Европы рост заболевших также идет: вирус даже диагностировали у министра культура Франции и заподозрили у командующего силами США в Европе.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных