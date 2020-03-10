В Албании выявили первые случаи заболевания коронавирусом

Первые два случая заболевания коронавирусом нового типа были выявлены у граждан Албании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Заболевшими оказались 28-летний мужчина и его 54-летний отец из Тираны, они недавно вернулись из Италии. Сейчас оба находятся в удовлетворительном состоянии, медики проверяют всех, кто контактировал с ними в последнее время.

В Албании введены экстренные меры для борьбы с коронавирусом: власти страны приостановили прямые рейсы и паромные переправы в регионы Северной Италии, где COVID-19 распространен больше всего. По данным Reuters, на сегодняшний день порядка 400 тысяч албанцев проживают на территории Италии. Кроме того, премьер-министр страны сообщил о закрытии на две недели детских образовательных учреждений.

В других странах балканского региона также зафиксированы случаи заражения ранее неизвестной болезнью. Так, в Сербии инфекцию нашли у гражданина, вернувшегося из Венгрии, это уже второй заболевший в этой стране. В Греции число заразившихся возросло до 84 человек, при этом 56 случаев связаны с паломническими поездками в Израиль и Египет.