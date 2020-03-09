В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 100 человек

От коронавируса COVID-19 в Италии за сутки скончались 97 человек, общее число умерших достигло 463. Об этом сообщает издание Il Messaggero.

Общее число заболевших в стране увеличилось до 9172 человек, что на 1797 случаев больше, чем накануне. В общей сложности 724 человека выздоровели.

Из-за COVID-19 более чем в 20 итальянских тюрьмах начались бунты, в ходе которых погибли шесть человек. Около 50 заключенных сбежали, более половины из них удалось поймать.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте вчера подписал указ о закрытии Ломбардии, где зарегистрировано больше всего случаев заражения коронавирусом, и еще 14 провинций. Въехать в них можно будет только по работе или в случае чрезвычайной ситуации. Карантин будет действовать до 3 апреля.

По всему миру число заразившихся COVID-19 превысило 111,5 тысяч человек, почти 3,9 тысячи скончались, около 62,5 тысяч медикам удалось вылечить. Глава Всемирной ;организации здравоохранения Адханом Гебрейесус заявил, что в настоящее время угроза пандемии нового коронавируса реальна. При этом, по его словам, она может стать «первой пандемией в истории, которую можно будет контролировать».